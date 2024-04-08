"جماهير ريال مدريد تحب بنزيما".. "رومانو" يكشف حقيقة عودة نجم الاتحاد للملكي!

هل يعود كريم بنزيما لريال مدريد في الموسم المقبل؟

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لا يزال موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، محيرًا بعد خروج اللاعب بتصريح لاقى صدى عالميًا، بقوله "أحتاج إلى المساعدة".

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ورفض بنزيما المقارنة بين لاعبي ريال مدريد والاتحاد، قائلًا إنه يحتاج لأشياء كثيرة، ويحتاج لمساعدة زملائه في الملعب، كما رفض الرد على أنباء رحيله عن قلعة العميد، في الموسم المقبل، قائلًا إنه سيقاتل حتى النهاية وسيتم الحديث حول هذا الأمر مستقبلًا.

وحسم الإعلامي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، مسألة جدلية حول مدى إمكانية عودة بنزيما إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، قائلًا "أعلم أن جماهير ريال مدريد تحب كريم بنزيما، ولكن مسألة عودته ليست مطروحة للنقاش، القصة انتهت".

وتطرق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، للحديث عن بنزيما، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي، المقررة غدًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أثناء سؤاله حول التغييرات التي شهدها الملكي عن الموسم الماضي، قائلًا إن الفريق لجأ إلى المزيد من الحركة وتناوب الأدوار في منطقة الهجوم، بعدما كان الفرنسي يقود رأس الحربة في الموسم الماضي.

ويستعد كريم بنزيما لقيادة الاتحاد، مساء اليوم، في مواجهة الوحدة، على ملعب آل نهيان، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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ويطمح بنزيما للمنافسة على أول ألقابه مع الاتحاد، وكسر صيامه عن التهديف، الذي يستمر منذ ديسمبر الماضي، وتحديدًا منذ هدفه في شباك الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

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