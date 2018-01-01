النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جماهير النصر عقب هزيمة الهلال - حضر "الفار" وظهرت العدالة

آخر تحديث
التعليقات()
تعرض الفريق الهلالي للخسارة الأولى على ملعبه ووسط جماهير خلال منافسات الموسم الجاري

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة فريقي الهلال والحزم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موقف مثير للجدل من الناحية التحكيمية.

وتعرض الفريق الهلالي للخسارة الأولى على ملعبه ووسط جماهير خلال منافسات الموسم الجاري، وجاءت الخسارة بشكل مثير.

وتقدم الهلال بهدف سجله بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 18 وتعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة، وأضاف فاجنر أليماو الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

اختيارات المحررين

هدف فاجنر أليماو الذي تم تسجيله من ركلة جزاء، تسبب في حالة جدل كبيرة بعدما تم احتساب هدف للهلال، إلا أن حكم المباراة قرر العودة لتقنية الفيديو ليحتسب جزائية لصالح الحزم والتي جلبت له النقاط الثلاثة.

وسخرت جماهير الفرق المنافسة، وعلى رأسها النصر من هزيمة نادي الهلال الأولى، بسبب تطبيق تقنية الفيديو والتي وصفتها جماهير العالمي بالعادلة.

وعلى الجانب الآخر، تحسرت جماهير الزعيم على الخسارة، بسبب الدفع باللاعب جيليمن ريفاس على حساب الدولي السوري عمر خربين، بقرار من المدير الفني جورج جيسوس.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق