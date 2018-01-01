جماهير النصر عقب هزيمة الهلال - حضر "الفار" وظهرت العدالة

تعرض الفريق الهلالي للخسارة الأولى على ملعبه ووسط جماهير خلال منافسات الموسم الجاري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت مباراة فريقي الهلال والحزم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موقف مثير للجدل من الناحية التحكيمية.

وتعرض الفريق الهلالي للخسارة الأولى على ملعبه ووسط جماهير خلال منافسات الموسم الجاري، وجاءت الخسارة بشكل مثير.

وتقدم الهلال بهدف سجله بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 18 وتعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة، وأضاف فاجنر أليماو الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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هدف فاجنر أليماو الذي تم تسجيله من ركلة جزاء، تسبب في حالة جدل كبيرة بعدما تم احتساب هدف للهلال، إلا أن حكم المباراة قرر العودة لتقنية الفيديو ليحتسب جزائية لصالح الحزم والتي جلبت له النقاط الثلاثة.

وسخرت جماهير الفرق المنافسة، وعلى رأسها النصر من هزيمة نادي الهلال الأولى، بسبب تطبيق تقنية الفيديو والتي وصفتها جماهير العالمي بالعادلة.

الهلال يسجّل هدفاً يلغيه الحكم ويحتسب ركلة جزاء للحزم بعد الرجوع للـ VAR#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/9iLhmgPLCG — دوري بلس (@dawriplusksa) December 15, 2018

وعلى الجانب الآخر، تحسرت جماهير الزعيم على الخسارة، بسبب الدفع باللاعب جيليمن ريفاس على حساب الدولي السوري عمر خربين، بقرار من المدير الفني جورج جيسوس.

#الهلال_الحزم

من شفت ريفاس اساسي وانا عارفه الوضع اصلا pic.twitter.com/TcErkPK0OS — عاليه. (@3lyah220) December 15, 2018