جماهير النصر تفتح النار على إدارة صفوان السويكت

العالمي ودع دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي

ماجد جزر

عبرت جماهير نادي النصر السعودي عن غضبها من سوء النتائج التي يتعرض لها الفريق على الصعيدين القاري والمحلي.

العالمي ودع دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي بعد خسارته من أمام السد القطري 4-3 في مجموع المباراتين.

أما محليًا فتعادل سلبياً أمام الشباب في بطولة الدوري، قبل أن يتلقى الخسارة الأولى في الدوري أمام الحزم، الجمعة، بهدف وحيد.

جماهير النصر دشنت "وسم" (#رحيل_السويكت_مطلب) للتعبير فيه عن عدم رضاها عن عمل إدارة الرئيس صفوان السويكت، وكذلك بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

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في نفس الإطار، هاجمت الجماهير عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة في الفريق الأول نصيبه من الانتقادات الحادة التي نالت الإدارة النصراوية من جماهيرها.