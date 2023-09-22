فيديو | جماهير النصر تسخر من الأهلي بـ"صحن بقلاوة" .. وغريب لا ينسى حبه الأول

ماذا حدث قبل انطلاق كلاسيكو النصر والأهلي؟!

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شهدت عمليات إحماء اللاعبين، استعدادًا لانطلاق كلاسيكو المملكة الكبير بين النصر والأهلي، على ملعب "الأول بارك"، مشاهد ولقطات مثيرة.

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النصر يستضيف النادي الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبمجرد نزول نجوم الأهلي لـ"الإحماء"، رددت الجماهير النصراوية: "آخر بطولة.. صحن بقلاوة"؛ في سخرية من الراقي، وتذكيره بشكل درع دوري يلو للدرجة الأولى، الذي حصل عليه في الموسم الرياضي الماضي.

ومن ناحيته.. قدّم عبد الرحمن غريب، جناح نادي النصر، لفتة رائعة مع جماهير النادي الأهلي، الذين تواجدوا في مدرجات "الأول بارك"؛ لمساندة فريقهم.

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وحرص غريب، على توجيه التحية إلى جماهير الأهلي؛ على الرغم من المشاكل التي حدثت أثناء طلبه الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، والانتقال إلى قلعة العالمي.

غريب البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء الأهلي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف عام 2022.

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