جماهير النصر انتفضت .. وزارة الرياضة تزف مفاجأة للهلال بعد أزمة "الأول بارك"

بشرى سارة إلى نادي الهلال في الموسم الحالي

SHAHID

جدل كبير عاشه الشارع الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بشأن الملعب الذي سيحتضن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وحسب بعض التسريبات.. طلب الهلال، خوض مبارياته على ملعب "الأول بارك"، الخاص بنادي النصر؛ بسبب إغلاق ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد "الملز"، في العاصمة الرياض؛ لـ"الإصلاحات" استعدادًا لاستضافة كأس أمم آسيا 2027.

جماهير العالمي انتفضت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة رفضها التام لفكرة خوض الزعيم الهلالي، مبارياته على ملعب "الأول بارك"، في الموسم الحالي.

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ووسط هذا الجدل والصراع الجماهيري.. كشف حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكتب الحساب عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "إشارة إلى ما تم تداوله حول ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.. أود الإيضاح أن الملعب سيكون مستمرًا في استضافة المباريات، حتى نهاية الموسم".

وبالتالي.. يتأكد بشكل رسمي، خوض الهلال، مبارياته في الموسم الحالي، على ملعب "الملز"، دون أن يضطر إلى الانتقال لـ"الأول بارك"، أو حتى استاد نادي الشباب الجديد.

SHAHID