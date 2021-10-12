جماهير المجر تهاجم الشرطة الإنجليزية في ملعب ويمبلي

المناوشات استمرت 10 دقائق

أثارت جماهير منتخب المجر حالة من الشغب، خلال مواجهة فريقها أمام إنجلترا، مساء اليوم، الثلاثاء، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

المواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي، في إطار الجولة الثامنة من تصفيات المونديال.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كشفت عن وجود اضطراب في المدرجات بعد وقت قصير جدًا من انطلاق المباراة.

وحدث ذلك بوقوع اشتباكات بين مشجعو منتخب المجر مع الشرطة والمضيفين في ملعب ويمبلي، وتوجيه اللكمات والركلات لهم بصورة غريبة.

وأوضحت الصور أن القتال بدأ من مجموعة من المشجعين المجريين، يرتدون قمصانًا سوداء، وهو الزي المعروف لمجموعات الألتراس هناك.

Wembley reverberating to boos directed at the Hungarian fans, who have forced police and stewards back and down into concourse. — Henry Winter (@henrywinter) October 12, 2021

ومن جانبها حاولت الشرطة تهدئة الموقف، واحتواء الحشد الغاضب، قبل أن يُجبروا في النهاية على التراجع في نفق الملعب.

وبعدها تراجعت الأمور بعد فترة من الاشتعال، حيث استمرت المناوشات لمدة 10 دقائق قبل عودة الأمور لصورتها الطبيعية.

وفي سياق متصل أطلق المشجعون المجريون صيحات الاستهجان على لاعبي إنجلترا في أكثر من مناسبة، ورفعوا أيضًا لافتة كبيرة احتجاجًا على الإيماءة الخاصة بمبادرة "Black Lives Matter" لمحاربة العنصرية.

وفي سياق متصل أصدرت الشرطة الإنجليزية بيانًا رسميًا جاء فيه:"بعد وقت قصير من بدء مباراة الليلة دخل الضباط إلى المنصة لاعتقال أحد المتفرجين لارتكابه مخالفة عنصرية تتعلق بالنظام العام تجاه أحد المضيفين".

وأضاف:"عندما قام الضباط بالاعتقال اندلعت اضطرابات طفيفة شملت متفرجين آخرين وتم استعادة النظام بسرعة ولم تقع حوادث أخرى".

ومن جانبه قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان آخر:"نحن على علم بوقوع الحادثة في تصفيات كأس العالم، وسنحقق بالقضية وسنبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم".

يذكر أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث افتتحت المجر التسجيل قبل أن يحرز جون ستونز هدف التعادل.