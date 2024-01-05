"جماهير الاتحاد يجب أن تعرف قيمته" .. كريم بنزيما يتفوق على مبابي وميسي في جائزة الأفضل!

كريم بنزيما لا يزال من الأفضل في العالم رغم الهجوم الجماهيري عليه

تفوق النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، ماجم نادي الاتحاد السعودي، على مواطنه كيليان مبابي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ ولكنه خسر أمام النرويجي المتألق إرلينج هالاند، في صراع "أفضل اللاعبين" في القارة الأوروبية.

بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وفي عقد لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2026.

وفي هذا السياق.. أعلنت مجلة "onze mondial" الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن جوائزها لـ"أفضل اللاعبين"، الذين كانوا ينشطون في الملاعب الأوروبية، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

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وحل بنزيما في المركز الثاني بقائمة الأفضل - المقدمة من المجلة الفرنسية -، بعد أن حصل على نسبة 19.9% من الأصوات، خلف هالاند الفائز بالجائزة، ومتفوقًا على مبابي "الثالث"، وميسي "الخامس".

ومن ناحيته.. تغزل هالاند الذي توّج بثلاثية "الدوري وكأس الاتحاد وأبطال أوروبا"، مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم الرياضي الماضي، بمسيرة كريم بنزيما، مع عالم الساحرة المستديرة.

النجم النرويجي قال في تصريحات للمجلة؛ بعد فوزه بالجائزة: "إحصائيات بنزيما (رائعة)؛ لكني أتفق معه.. كرة القدم ليست أرقامًا فقط، بل يجب أن يستمتع المشاهد بكرة جميلة".

وفيما يلي.. ترتيب جائزة " Onze d’Or " لأفضل اللاعبين في 2022-2023:

1- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي).

2- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني/ الاتحاد السعودي).

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

4- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي/ إنتر ميامي الأمريكي).

6- البلجيكي كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي الإنجليزي).

7- الإنجليزي ماركوس رشفورد (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

8- الجورجي خفيتشا كفاراستيخليا (نابولي الإيطالي).

9- الإنجليزي بوكايو ساكا (آرسنال الإنجليزي).

10- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني).

جدير بالذكر أن بنزيما، يتعرض لهجوم عنيف من جماهير نادي الاتحاد، منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم في الصيف الماضي، بسبب تراجع مستواه؛ وسط أنباء عن إمكانية رحيله، في الشتاء الحالي.