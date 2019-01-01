جمال معروف: أردنا العودة من إيران بالفوز، لكن التعادل مرضٍ لنا

لاعب العين يتحدث عن مواجهة دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جمال معروف لاعب العين الإماراتي سعادته البالغة باللعب أساسيًا أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، خلال المباراة التي أقيمت أمس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات وانتهت بالتعادل 1-1.

الموقع الرسمي للنادي الإماراتي نقل عن اللاعب قوله "دخولي قائمة البداية كان بمثابة المفاجأة السارة بالتأكيد، بيد أنني وجميع زملائي الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى بعثة الفريق المغادرة إلى طهران كنا في درجة الجاهزية المطلوبة للدخول في أي وقت من عمر المباراة، ومتى ما طلب منا المدرب ذلك، وأشكر الإسباني خوان كارلوس على الثقة".

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أضاف "أجواء المشاركة في البطولة الآسيوية ليست غريبة بالنسبة لي، حيث دافعت عن شعار النصر في المسابقة القارية من قبل، لذلك كنت معتادًا على اللعب في مثل تلك الأجواء".

صاحب الـ27 عامًا أكد أن العين ذهب إلى إيران للعودة بالفوز على الاستقلال، موضحًا "ذهبنا إلى إيران من أجل العودة بالنقاط الثلاث، ولكن التعادل يعتبر مرضٍ قياسًا بأننا نلعب خارج أرضنا وأمام نحو الـ65 ألف متفرج وفي طقس مختلف عن الذي اعتدنا عليه، وسنسعى إلى تحقيق الفوز في الجولة القادمة بإذن الله العلي القدير”.

يُذكر أن تعادل العين منحه نقطته الأولى في المجموعة، والتي يتصدرها الهلال بـ6 نقاط يليه الدحيل بـ3، ولا يمتلك الاستقلال سوى نقطة واحدة.