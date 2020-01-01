جمال بلعمري يواصل تجاهل الشباب وغموض مستقبل اللاعب

استمرار هذه الأزمة بعدما واصل الغياب عن تدريبات فريقه لليوم الثالث على التوالي

يبدو أن الازمة بين إدارة نادي الشباب واللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع الفريق مازالت قائمة حتى الآن.

وأكد اللاعب الجزائري على استمرار هذه الأزمة بعدما واصل الغياب عن تدريبات فريقه لليوم الثالث على التوالي.

ويأتي غياب بلعمري عن التدريبات الجماعية للفريق دون إذن مسبق من إدارة ناديه، مما يُشير إلى أن الأزمة مع خالد البلطان لم يتم حلها حتى الآن.

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غياب بلعمري عن تدريبات الشبب يأتي بسبب تواجده في العاصمة الفرنسية باريس، حيث لم يُحدد مدفع محاربي الصحراء موعد عودته للفريق.

ودخل بلعمري في خلافات مالية مع إدارة الشباب، خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تصريحات متبادلة بينه وبين رئيس النادي جمال بلعمري.

وكان الجزائري جمال بلعمري مدافع فريق الشباب، قد غادر المملكة العربية السعودية، يوم 6 يونيو الجاري في ظل توقف النشاط الرياضي بالوقت الحالي، قبل أن يتم اتخاذ قرار بعودة المسابقة.

وشهدت العلاقة بين بلعمري وإدارة الشباب توترًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما أدلى المدافع الجزائري بتصريحات، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث قررت إدارة ناديه خصم 180 ألف دولار من مستحقاته.

كما قررت إدارة الشباب خصم 50% من رواتب لاعبي الفريق، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي رفضه بلعمري، بعد أن همشته إدارة النادي، ولم تستدعه في الاجتماع الذي عقد عن بعد بتقنية "الفيديو"، على أن تتم جدولة المبالغ المخصومة على مدار الموسم بالكامل.