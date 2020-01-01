جمال باجندوح يكشف سبب رحيله عن الاتحاد وموقفه من العودة

باجندوح يتحدث عن سبب رحيله عن الاتحاد.

أكد جمال باجندوح، لاعب وسط فريق فارازدين الكرواتي، على أنه يطمح لمواصلة مشواره الكروي في أوروبا، ولا يفكر في العودة إلى الملاعب العربية خلال الوقت الحالي.

جمال باجندوح كان لاعبًا في الاتحاد السعودي، حيث انضم له بعد خوض تجربة رفقة فريق بورنموث الإنجليزي، ليتألق ويقدم مستوى رائع قبل رحيله عن صفوف العميد.

باجندوح قال خلال تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "رحلت عن الاتحاد في الصيف الماضي، بعدما تلقيت عرضًا أوروبيًا، وهذا ما كنت أنتظره وأتمناه".

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وتحدث لاعب الاتحاد السابق، عن أزمات العميد الحالية، حيث قال: "غضب جمهور نادي الاتحاد مبرر، وذلك لأننا لم نكن ننافس على كل البطولات".

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وأردف: "أرى أن محمد نور أفضل لاعب لعبت معه في مشواره الكروي".

واختتم باجندوح تصريحاته قائلًا: "المدرب بيتوركا كان يوظفنا بشكل رائع وتدريباته كانت صعبة بدنيًا، ولكن سييرا منحني الثقة والفرصة، وسلافين بيليتش مدرب رائع فنيًا".

يذكر أن باجندوح نجح في تحقيق بطولتي كأس ولي العهد عام 2017، وكأس الحرمين الشريفين 2018، خلال 6 سنوات لعبها مع نادي الاتحاد.