"جليس أطفال لنيمار" .. السبب وراء استدعاء داني ألفيش لكأس العالم!

داني ألفيش في قطر للسيطرة على نيمار!

أدى اختيار داني ألفيش في قائمة منتخب البرازيل المسافرة إلى قطر، للمشاركة في كأس العالم 2022، لتباين الآراء بين الشعب البرازيلي، لكن يبدو أن تيتي المدير الفني لمنتخب السامبا كان لديه وجهة نظر خاصة في هذا الاستدعاء.

ألفيش الذي وصل إلى سن ال39 ويلعب مع نادي بوماس المكسيكي، لم يحظى بموسم كبير حيث غاب عن فريقه أغلب فترات الموسم بسبب تعرضه للإصابة.

وأشار تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن السبب وراء استدعاء ألفيش هو أن يحفاظ على الاستقرار الذهني لنجم المنتخب نيمار دا سيلفا، بوصف ألفيش كجليس أطفال لمهاجم باريس سان جيرمان.

ويرى تيتي أن داني ألفيش سيكون مهمًا لاستقرار غرفة ملابس البرازيل لتكرار الانجاز الذي قام به المدرب لويس فيليبي سكولاري في كأس العالم 2002 الذي شهد التتويج الأخير للبرازيل.

يذكر أن منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة السابعة رفقة كلًا من صربيا والكاميرون وسويسرا.