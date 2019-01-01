جلطة سراي يرغب في ضم تريزيجيه وإدارة قاسم باشا تُحدد قيمته

الجناح المصري يُعد هدفًا أساسيا لإدارة جلطة سراي في الميركاتو الصيفي الحالي.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية تركية أن نادي جلطة سراي التركي يستهدف بقوة التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا.

صحيفة "فانتك" التركية أشارت إلى أن الجناح المصري يُعد هدفًا أساسيا لإدارة جلطة سراي في الميركاتو الصيفي الحالي.

الصحيفة كشفت عن تقديم إدارة نادي جلطة سراي عرضًا مقابل 5 ملايين يورو بجانب إعارة لاعبين لصفوف نادي قاسم باشا.

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وبحسب الصحيفة فأن إدارة ناديه الحالية تستهدف الحصول على 12 مليون يورو من بيع اللاعب في الصيف الجاري.

وكشفت الصحيفة التركية عن وجود منافس قوي لنادي جلطة سراي وهو ليون الفرنسي الذي يستهدف أيضًا التعاقد مع اللاعب.

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يُذكر أن تريزيجيه قد شارك خلال الموسم الحالي مع نادي قاسم باشا بالدوري التركي في جميع المباريات 34 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وتمكن من صناعة مثلهم.