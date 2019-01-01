جلسة بين إدارة الهلال ووكيل كاريلو لشراء عقده من بنفيكا

إدارة الهلال عقدت جلسة مع وكيل اللاعب من أجل التفاوض حول بقاءه مع الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن بدء إدارة النادي المفاوضات مع اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو من أجل بقاءه مع الفريق.

صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن إدارة الهلال عقدت جلسة مع وكيل اللاعب من أجل التفاوض حول بقاءه مع الفريق.

الهلال كان قد تعاقد مع كاريلو الصيف الماضي قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 4 ملايين يورو مع وجود بند أحقية الشراء.

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التقارير أشارت إلى وجود رغبة مشتركة من الطرفين لاستمرار اللاعب في الهلال وشراء عقده من النادي البرتغالي.

إذا قلت الشلهوب، ستقول ـــــــــــــــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/HYUaA5lbVA — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 4, 2019

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات من إدارة نادي الهلال مع نظيرتها من النادي البرتغالي لحسم قيمة الصفقة.