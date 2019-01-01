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جلسة بين إدارة الهلال ووكيل كاريلو لشراء عقده من بنفيكا

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إدارة الهلال عقدت جلسة مع وكيل اللاعب من أجل التفاوض حول بقاءه مع الفريق
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن بدء إدارة النادي المفاوضات مع اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو من أجل بقاءه مع الفريق.

صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن إدارة الهلال عقدت جلسة مع وكيل اللاعب من أجل التفاوض حول بقاءه مع الفريق.

الهلال كان قد تعاقد مع كاريلو الصيف الماضي قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 4 ملايين يورو مع وجود بند أحقية الشراء.

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التقارير أشارت إلى وجود رغبة مشتركة من الطرفين لاستمرار اللاعب في الهلال وشراء عقده من النادي البرتغالي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات من إدارة نادي الهلال مع نظيرتها من النادي البرتغالي لحسم قيمة الصفقة.

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