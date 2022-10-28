جلاكتيكوس برشلونة؟! .. كانتي آخر أهداف تشافي في النادي الكتالوني!

النادي الكتالوني يريد ضم نجم تشيلسي نجولو كانتي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهتم بالحصول على الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريلوفو"، والذي ذكر أن اسم كانتي هو المفضل بين إدارة النادي الكتالوني من أجل ضمه في الانتقالات كبديل لسيرجيو بوسكيتس.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتبط فيه برشلونة في الوقت نفسه باللاعب روبين نيفيش نجم فريق وولفرهامبتون من أجل دعم خط الوسط.

لكن إدارة النادي الكتالوني ترى أن كانتي أفضل بالنسبة لهم من نيفيش وأنسب بشكل أكبر لطريقة لعب الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

جدير بالذكر أن عقد كانتي رفقة تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن بحسب ما ذكر الموقع فالنادي قد يتحرك في الشتاء من أجل ضمه.