"جزر فوكلاند" حرمت أنتوني تايلور من إدارة نهائي كأس العالم

الحكام الإنجليز تم حظرهم من الظهور في مباريات الأرجنتين

قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 باستبعاد الحكم أنتوني تايلور من المرشحين لإدارة نهائي البطولة، ليس لضعف قدراته ولكن لأسباب أخرى.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسند مهمة إدارة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين الذي يُقام غدًا، الأحد، إلى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، بعد منافسة مع قوية مع الثنائي ويلتون سامبايو وداني ماكيلي.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الحكام الإنجليز تم منعهم من تولي مسؤولية المباريات التي تشارك فيها الأرجنتين، خوفًا من التحيز ضد منتخب التانجو على خلفية الصراع التاريخي بين إنجلترا والأرجنتين بسبب جزر فوكلاند.

ولذلك لم يظهر اسم تايلور ضمن المرشحين لإدارة النهائي ونفس الأمر لمواطنه مايكل أوليفر، رغم تميزهما خلال مباريات البطولة وعدم ظهور أي لقطات كارثية لهما.

جدير بالذكر أن الصراع على جزر فوكلاند تسبب في اندلاع الحرب بين الأرجنتين وإنجلترا في عام 1982، وانتهى القتال بينهما باستسلام القوات الأرجنتينية وخضوع الجزر إلى السيادة البريطانية.