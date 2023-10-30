فيديو | جزائيتان تفكان شفرات الحزم .. الهلال يصعد لدور الـ8 بكأس الملك

تغييرات جورج جيسوس تأتي بثمارها وتصعد به لدور الـ8

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بطاقة التأهل رسميًا، إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

الهلال فاز (3-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة الكأس.

غلب الطابع التكتيكي على مجريات الشوط الأول من المباراة؛ حيث سيطر الهلال على الكرة، لكن دون خطورة كبيرة، بينما اعتمد الحزم، على الهجمات المرتدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاءت البداية قوية من الزعيم الهلالي؛ حيث هدد مرمى المنافس "مرتين"، بواسطة عبد الله الحمدان والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في أول 6 دقائق.

ومن ناحيته.. شكل الحزم، أول خطورة على مرمى الهلال في الدقيقة 16، قبل أن يهدر صالح الشهري، فرصة محققة للفريق الأزرق، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني.. نجح البرتغالي روبن نيفيش، في منح التقدم إلى الهلال، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 52، تحصل عليها مالكوم، بعد عرقلته داخل منطقة الـ18.

وأهدر محمد بادموسي، هدفًا محققًا لتعديل النتيجة لنادي الحزم في الدقيقة 62، بعد تسديده الكرة خارج الـ3 خشبات؛ وهو وجه لوجه مع الحارس المغربي ياسين بونو.

وبعد دخوله أرضية الملعب، حسم المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، المباراة لمصلحة الزعيم الهلالي، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 79 و83؛ ليطير بفريقه إلى ربع النهائي رسميًا.