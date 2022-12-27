"جزار" .. مطلب بإيقاف تجاوزات لاعب الهلال

ديربي الرياض شهد تدخلات قوية، لكن لم يشهد أي كروت حمراء

مشبهًا إياه بميرل رادوي؛ لاعب الهلال السعودي الأسبق، يطالب حاليًا الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله بإيقاف لاعب وسط الزعيم الحالي، لتدخلاته القوية في الكرات المشتركة.

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ديربي الرياض بالأمس بين النصر والهلال شهد عديد التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، رغم أنها لم تشهد أي كروت حمراء.

الإعلامي متعب بن عبد الله عقب هذا الديربي وصف الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب وسط الزعيم، بالجزار، مطالبًا حكام المباريات ولجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف تجاوزاته، وهو ما اتفق معه الإعلامي تركي الحربي.

وأرفق الإعلامي مطلبه بعدد من الصور التي توثق تدخلات الكولومبي العنيفة، بجانب فيديو لتدخلات رادوي، الذي خاض مع الزعيم 75 مباراة، تحصل خلالها على ثلاثة كروت حمراء.

يذكر أن كويلار يلعب للزعيم منذ صيف 2019، وخاض خلال هذه الفترة 101 مباراة، تحصل خلالها على كارت أحمر وحيد.