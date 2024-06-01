جزاء المجتهدين.. ممر شرفي من ريال مدريد لدورتموند بعد خسارة نهائي الأبطال!

ريال مدريد يكرم دورتموند بعد النهائي...

كرم ريال مدريد، فريق بوروسيا دورتموند، عقب مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت.

وحقق ريال مدريد، لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الفريق الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وعقب المباراة قبل تسليم الميداليات والكأس، أقام لاعبو ريال مدريد، ممرًا شرفيًا للفريق الألماني، قبل أن يتسلم الميدالية الفضية.

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وقدم لاعبو دورتموند، مستويات مميزة في المباراة، وسيطروا على معظم مجريات الشوط الأول، قبل أن يحسم ريال مدريد، اللقب لصالحه في آخر ربع ساعة، بهدفين.

جدير بالذكر أن هدفي ريال مدريد، جاءا بتوقيع داني كارفاخال برأسية في الدقيقة 77، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور، الهدف الثاني بتسديدة في آخر خمس دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.