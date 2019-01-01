الدوري الأوروبي

جرينوود يفتتح سجل مواليد الألفية الثالثة في مانشستر يونايتد

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Getty Images
أول من يسجل من أقرانه..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق الواعد ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد رقماً قياسياً بهدفه اليوم في الدوري الأوروبي.

جاء ذلك في الدقيقة 73 من مواجهة أستانا الكازاخستاني على أولد ترافورد في مستهل دور المجموعات، والتي انتهت بفوز يونايتد 1-0.

بات جرينوود بهذا الهدف أول لاعب من مواليد الألفية الثالثة يسجل للشياطين الحمر في مباراة تنافسية.

وولد الواعد جرينوود في أكتوبر 2001، ليلمع ضمن نهج المدرب أولي جونار سولشار بتنمية المواهب في أولد ترافورد.

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يذكر أن سولشار كان قد برر عدم التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل روميلو لوكاكو، بأن ذلك الأمر كان ليعيق تطور جرينوود.

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