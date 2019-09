جرينوود يفتتح سجل مواليد الألفية الثالثة في مانشستر يونايتد

حقق الواعد ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد رقماً قياسياً بهدفه اليوم في الدوري الأوروبي.

جاء ذلك في الدقيقة 73 من مواجهة أستانا الكازاخستاني على أولد ترافورد في مستهل دور المجموعات، والتي انتهت بفوز يونايتد 1-0.

بات جرينوود بهذا الهدف أول لاعب من مواليد الألفية الثالثة يسجل للشياطين الحمر في مباراة تنافسية.

2001 - Mason Greenwood is the first player born in the 2000s to score a senior goal for (October 2001). Blossom. pic.twitter.com/bKicGOGckg