جرينوود يرفض العودة لتمثيل إنجلترا ويختار منتخب مفاجئ للعب تحت مظلته!

جرينوود يختار منتخبه الجديد...

كشفت تقارير صحفية عن رفض ماسون جرينوود، لاعب مارسيليا، العودة لتمثيل منتخب إنجلترا، وبدأ في إجراءات تمثيل منتخبه الجديد، خاصة وأن فرصه في تمثيل الأسود الثلاثة تقلصت بعد أزمته القضائية الأخيرة.

وسبق وأن شارك جرينوود، مع منتخب إنجلترا في مباراة واحدة عام 2020 أمام أيسلندا، ولكن تم استبعاده من المعسكر ولم يكمل مبارياته، بعد مخالفته قواعد الحجر الصحي، في مقر إقامته.

ويعتقد الكثيرون أن مسيرة جرينوود، الدولية قد انتهت بعد اعتقاله بسبب قضايا عنف أسري واغتصاب، قبل أن يتم اسقاط تلك التهم عن اللاعب، ويعود لممارسة كرة القدم من جديد وينضم إلى مارسيليا.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن صاحب الـ 22 عامًا، بدأ في إجراءات تمثيل منتخب جامايكا، خلال الفترة القادمة، وبالفعل تقدم اتحاد الكرة في جامايكا بطلب لنقل ملف اللاعب إليه.

وأشار التقرير إلى أن جامايكا، حاولت بالفعل اقناع اللاعب بتمثيل المنتخب، ولكن في البداية رفض جرينوود، ولكن التعاقد مع ستيف مكلارين، كمدير فني للفريق، جعل اللاعب يغيير موقفه.

جدير بالذكر أن جرينوود يستعد مع مارسيليا، لمواجهة ريمس، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، مساء يوم الأحد القادم.