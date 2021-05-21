جريميو البرازيلي ينهي آمال الشباب السعودي في ضم كوستا

كوستا ينتقل على سبيل الإعارة إلى جيريميو البرازيلي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن رحيل لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موافقة الفريق على رحيله بعد تراجع مستواه والابتعاد عن الظهور مع الفريق مؤخرًا.

دوجلاس كوستا ظهر على رادار أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة في مختلف الدوريات حول العالم، حيث كان الشباب السعودي يسعى لضمه خلال الأسابيع الماضية.

وكشف يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إعارة دوجلاس كوستا إلى فريق جريميو البرازيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار النادي خلال بيانه الرسمي برحيل كوستا على سبيل الإعارة، أن اللاعب انتقل مجانًا لجريميو البرازيلي، حتى صيف عام 2022، أي موسمًا كاملًا.

وبذلك انتهت آمال جماهير الشباب في الحصول على توقيع اللاعب للانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كان خالد البلطان رئيس النادي يسعى للاستمرار في التعاقد مع صفقات مميزة آخرهم كان بانيجا وإيجالو.

كوستا مع يوفنتوس خاض 103 مباراة أحرز 10 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 5005 دقيقة شارك بهم بقميص السيدة العجوز.

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