"ما تفعله جريمة!" .. شقيق كريم بنزيما يهاجم مارسيلو جاياردو بعد خسارة السوبر

الاتحاد خسر السوبر أمام الهلال، فكانت ثورة شقيق كريم بنزيما على جاياردو..

أعرب جريسي؛ شقيق الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن استيائه من موقف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للعميد، خلال كلاسيكو الهلال.

العميد خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي اليوم الخميس، أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

المباراة شهدت لعب بنزيما في أغلب أوقاتها على الطرف اليسار، وهو ما استاء منه شقيقه، واصفًا إياه بالجريمة..

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وثار شقيق الفرنسي على جاياردو غضبًا في "ستوري" حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فكتب: "كريم بنزيما يلعب على الجهة اليسرى؟ هذه جريمة!!!، ما قامت به ليس له أي معنى، عليك أن تحترم كرة القدم".

يذكر أن تتويج الهلال بالسوبر هو الرابع في تاريخه، فيما لم يتوج الاتحاد باللقب إلا مرة وحيدة، كانت العام الماضي (2023).