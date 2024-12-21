نسي فريقه القديم .. جريليش يستفز جماهير أستون فيلا على طريقة بيب جوارديولا!

جريليش يستفز جماهير أستون فيلا...

استفز جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، جماهير أستون فيلا، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم السبت، في افتتاح مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ونجح أستون فيلا، على أرضه ووسط جماهيره في الفوز على مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، ليزيد من معاناة كتيبة المدرب بيب جوارديولا، في الموسم الحالي.

ويعاني مانشستر سيتي، هذا الموسم بشكل كبير وفي الأسابيع الأخير لم يتذوق طعم الانتصار في آخر أربع مباريات، بكافة المسابقات، ليتراجع إلى المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة.

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والتقطت عدسات الكاميرات، صورة للنجم الإنجليزي وهو يشير إلى جماهير فريقه القديم بالرقم 3، في إشارة منه إلى عدد ألقابه في الدوري الإنجليزي، والتي حققها مع مانشستر سيتي.

وكان جريليش صاحب الـ 29 عامًا، قد بدأ مسيرته مع أستون فيلا، واستمر معهم دون تحقيق أي لقب في مسيرته حتى صيف 2021، عندما انتقل إلى مانشستر سيتي.

وتشبه لقطة جريليش، مع جماهير أستون فيلا، ما فعله مدربه بيب جوارديولا، مع مشجعي ليفربول، عقب خسارة مانشستر سيتي، من الريدز، ملطع الشهر الحالي بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة إيفرتون، يوم الخميس القادم ثم يحل ضيفًا على ليستر سيتي، يوم الأحد 29 ديسمبر، في الدوري الإنجليزي.