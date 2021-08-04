جريليش في مانشستر.. هل ستتم الصفقة اليوم؟

جريليش يوقع العقد مع مانشستر سيتي اليوم

كشفت تقارير صحفية عن وصول الإنجليزي، جاك جريليش إلى مدينة مانشستر، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الحالي.

وكان جريليش عاد إلى تدريبات أستون فيلا الإثنين الماضي عقب انتهاء إجازته الصيفية التي حصل عليها بعد مشاركته في يورو 2020 رفقة منتخب إنجلترا.

بماذا أفادت التقارير الصحفية بخصوص جريليش؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن نادي مانشستر سيتي سيحسم صفقة انتقال جاك جريليش اليوم، ويتواجد اللاعب حاليًا في مانشستر ليتمم الانتقال بعد الخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

ومن المقدر أن تكون الصفقة بـ100 مليون جنيه استرليني سيحصل عليها أستون فيلا مقابل تخليه عن خدمات قائده.

ما لو تمت الصفقة لمانشستر سيتي؟

حال إتمام الصفقة، ستكون هذه هي أول صفقات مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وإذا تمت بهذا المبلغ، فإنها ستكون أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقة على صفقة انتقال بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في 2016، مقابل 89 مليون جنيه استرليني.

جريليش يعد إحدى صفقتين يرغب مانشستر سيتي في التعاقد معهما في الميركاتو الصيفي الحالي لذا في حال إتمام الصفقة سيحول سيتي كله جهوده للتعاقد مع مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، هاري كين.

كيف يتعامل أستون فيلا مع خسارة جريليش؟

كثف أستون فيلا جهوده هذا الصيف لتعويض احتمالية رحيل جناح الفريق الأول، وكان قد أعلن في وقت سابق ضم جناح باير ليفركوزن ليون بايلي، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن جريليش ناشئي أستون فيلا، وخلال الموسم الماضي شارك مع الفريق في 27 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع 12 آخرين.

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