جريزمان ينتقد نفسه ويؤكد: الإياب سيكون مختلفًا

كان يجب علينا خلق المساحات بصورة أفضل..

شدد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، على أن فريقه قد واجه نابولي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدف واحد ألا وهو تحقيق الفوز، ولكنه اعتبر أن مباراة الإياب ستكون أسهل من ناحية المساحات وستزيد فرص البرسا في النصر حينها.

جريزمان استطاع أن يقتنص للبرسا تعادلًا بشق الأنفس من كتيبة جينارو جاتوزو بعدما أحرز هدفًا رائعًا في المباراة التي طُرِد فيها أرتورو فيدال وشهدت تألق مارك أندريه تير شتيجن المعتاد.

الدولي الفرنسي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "أردنا الفوز، لقد جئنا إلى هنا من أجل الفوز ولكننا لم نستطع للأسف. في البداية كان من الصعب إيجاد مساحات أو خلقها وصناعة الخطورة.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "لقد استغللنا إرهاقهم وخلقنا المزيد من الفرص مع مرور الدقائق. كان يجب عليّ فعل ذلك، حان دوري لإعطاء عمق للفريق، أنا من ينبغي عليّ أن أخلق مساحات في الأمام ولم أفعل الكثير في ذلك الأمر.".

واستطرد "عندما نلعب في الكامب نو سوف يكون الأمر مختلفًا، ستفتح أمامنا المزيد من المساحات وسنحظى بدعم الجمهور وسيتعين علينا الفوز، نحن نعرف أنه أسبوع مهم للغاية وأعتقد أننا نركز بالفعل عليه.".

"لقد حان الوقت للتعافي بالشكل الجيد من أجل الإعداد للكلاسيكو. الفوز بدوري الأبطال؟ إنها مباراة، لا يزال الطريق طويلًا أمامنا، يجب علينا الفوز في المباراة المقبلة ثم الوصول إلى ربع النهائي ونرى ما سيحدث."

يذكر أن برشلونة قد استرد صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد بعد تعثر الأخير أمام ليفانتي، وسيلتقي قطبا الكرة الإسبانية يوم الأحد في الكلاسيكو المرتقب بالليجا.

