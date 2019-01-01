جازيديس يؤكد رغبته في استمرار مالديني مع ميلان

القائد الأسطوري لم يقرر موقفه بعد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد إيفان جازيديس، مدير ميلان، أنه يريد استمرار نجم الفريق وأسطورته باولو مالديني في دوره الإداري وعدم رحيله كما أشارت وسائل الإعلام.

ورحل كلاً من المدرب جينارو جاتوزو والمدير الرياضي ليوناردو يوم الأربعاء ضمن حركة تغييرات كبيرة بعد فشل الفريق ببلوغ دوري الأبطال.

وقال جازيديس مع "لاجازيتا": "أريد عودة ميلان إلى القمة من جديد، وذلك عبر أفكار ومواهب صلبة، أشكر ليوناردو وجاتوزو على ما قاما به، ليوناردو أراد خوض تجربة جديدة".

وأكمل: "أريد استمرار مالديني معي، وأريده أن يكون هو المدير التقني للنادي، ليس صحيحاً الحديث عن لويس كامبوس ولا أعرف مصدره، أما المدرب الجديد فلا يهم جنسيته أو عمره، سأدرس الأمر جيداً مع مالديني".

وحول دور مجموعة إليوت في الفترة الماضية: "أنقذوا النادي من الإفلاس وضخوا الأموال، لولا ما قاموا به ميلان كان معرضاً للهبوط للدرجة الثانية".

وأضاف: "سياستنا لن تكون شراء النجوم الكبار، ولكن صناعتهم في ميلان، نريد البناء للمستقبل وليس فقط الحاضر".

وحتى الآن لم يتضح موقف مالديني الشخصي من الاستمرار أو الرحيل في ظل علاقته الوثيقة بالثنائي ليوناردو وجاتوزو.

ميلان يفاضل بين عدة اسماء لخلافة الراحلين، فتم ترشيح لويس كامبوس، المدير الرياضي لليل، لخلافة ليوناردو، وتم ذكر ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا، وسيموني إنزاجي من لاتسيو للقيادة الفنية.

وأنهى الروسونيري موسمه خامساً، مما يعني توجهه للعب ببطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.