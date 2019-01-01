جريزمان يتمنى ضم برشلونة للاكازيت

أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الجديد يتمنى اللعب بجوار ألكسندر لاكازيت في صفوف برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة على رغبته في اللعب بجوار مواطنه ألكسندر لاكازيت في صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جريزمان لصالح "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنه يجب اللعب بجوار لاكازيت لما يمتلك من موهبة كبيرة.

حتى وإن تأخر انضمامه لبرشلونة، جريزمان يكشف عن سعادته بالتواجد مع الفريق🗣️ pic.twitter.com/yE7uHfAnbA — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 22, 2019

وقال جريزمان: "أتمنى أن ألعب بجوار لاكازيت، هو صديق لي ولعبنا معًا في المنتخب الوطني، هو لاعب مذهل ولديه موهبة كبيرة للغاية".

وأضاف معددًا مزايا اللعب في الدوري الإسباني: "أنا أحظى بالكثير من المرح في الدوري الإسباني، ولدينا هنا ما ليس لدى الدوري الإنجليزي".

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وأكمل: "أرسنال فريق جيد ويستحق الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، أتمنى أن يقوموا بذلك من جديد في يومًا من الأيام".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على صعوبة عودة نيمار لبرشلونة وإشراكه في خطة واحدة معه هو وميسي وسواريز.