ثنائي أتليتكو مدريد: واجهنا فريقاً كبيراً وسنفوز على الريال

ثنائي أتليتكو مدريد يتحدون الريال في نهائي السوبر

قال ماركوس يورنتي لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، إن فريقه استحق الفوز على برشلونة اليوم في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

يورنتي كان قد شارك بديلاً في المباراة في الدقيقة الـ77، ليكون له نصيب من التواجد في فوز فريقه اليوم أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين في نصف نهائي السوبر الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وأضاف: "كانت مباراة ندية كبيرة وتنافسية بشكل عظيم، ولكننا تحملنا ضغط برشلونة بقيادة ليونيل ميسي، واستحققنا التأهل بكل تأكيد بعد كل ما قدمناه".

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وعن مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية أكد أنه واجهوا فريق كبير وسيواجهون فريق أكبر في النهائي ولكنهم قادمون للسعودية للفوز بالبطولة.

واختتم: "الأجواء في السعودية رائعة حظينا هنا بدعم جماهيري كبير، أشكر كل المتواجدين هنا ونعدهم ببذل قصارى الجهد أمام الريال".

يذكر أن أتليتكو مدريد يواجه ريال مدريد يوم الأحد المقبل بعد أن نجح الميرنجي يوم أمس في الفوز على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف.