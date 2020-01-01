جريزمان: برشلونة فخر وميسي الأفضل في العالم

جريزمان يتحدث عن سعادته وفخره ببرشلونة

قال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إن الوجود في برشلونة يمنجه السعادة ويجعله يشعر بالفخر لارتداء قميص هذا النادي الذي يعد حلمًا للكثيرين.

وقال جريزمان لقناة لا ليجا المتوفرة على دازن إنه جاء إلى برشلونة ليكتب تاريخًا لهذا النادي، كما أنه يحب القيام بتلك المهمة ويتحمس لها كثيرًا.

وأضاف: "آمل أن أتحسن من حيث عدد الأهداف التي أسجلها أو أشارك فيها بشكل عام، أنا أشعر بالتكيف والتحسن مع الوقت وأحاول أن أتعلم أكثر"

وتابع: "أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا ونفسيًا، أريد حقًا أن أعمل كثيرًا وأن أشارك في مباريات وحصص تدريبية، لدي هوس بالتطور والتحسن"

وأردف: "ميسي؟ هو أفضل لاعب في العالم ومن الجميل أن تشاركه في اللعب، أحاول أن أفهم تحركاته وعندما يكون لديه الكرة يستطيع خلق اتصال أفضل بيننا"

وأكمل: "سواريز هداف من طراز مختلف وقادر على صناعة الفارق، هو يحتاج أقل عدد من الفرص حتى يسجل، إنه استثنائي في هذه النقطة"

مواجهات في المتناول لريال مدريد وبرشلونة في قرعة كأس الملك

يذكر أن جريزمان قد واجه مشاكل في بدايته مع برشلونة بسبب طريقة التوظيف والحديث عن احتمالية وجود مشاكل بينه وبين ليونيل ميسي.