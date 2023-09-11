جروهي المستفيد الأكبر .. منافسة "قطرية تركية" للتعاقد مع محترف الاتحاد

مفاجأة سعيد للبرازيلي مارسيلو جروهي بعد أنباء التخلي عنه

SHAHID

"من المحترف الأجنبي الذي سيرحل عن نادي الاتحاد السعودي؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع المدافع الإيطالي الجنسية "البرازيلي الأصل" لويز فيليبي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يملك 9 محترفين في صفوفه حاليًا؛ حيث يجب عليه التخلص من أحدهم؛ وفقًا للقوانين واللوائح، التي تنص على قيد 8 أجانب فقط، في قائمة كل فريق بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي البداية.. ترددت أنباء عن تخلي العميد الاتحادي، عن جناحه البرتغالي الجديد جواو فيليبي "جوتا"، قبل أن تتزايد الأنباء في الساعات الماضية، بشأن الاستغناء عن خدمات الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو جروهي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

لكن.. الإعلامي الرياضي زكي أوزوندوروكان، كشف عن مستجدات؛ قد تساعد في استمرار جروهي، مع الفريق الاتحادي، ورحيل جوتا "بدلًا منه".

أوزوندوروكان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن إصرار نادي فنربخشه التركي، على التعاقد مع الجناح البرتغالي، في الصيف الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى دخول نادي الريان القطري، في منافسة مع فنربخشه، على صفقة جوتا البالغ من العمر 24 سنة، والذي انضم إلى الاتحاد، في الصيف الحالي فقط.

جدير بالذكر أن جواو فيليبي "جوتا"، سجل هدفًا وحيدًا فقط، منذ انضمامه إلى العميد الاتحادي، قادمًا من صفوف سيلتك الاسكتلندي، في صفقة تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو تقريبًا.

SHAHID