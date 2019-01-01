جروس يٌقلق جماهير الزمالك حول ساسي

تصريحات المدرب بعد الفوز على حسنية أكادير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أقلق كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جماهير النادي حول نجم الفريق "فرجاني ساسي" بعدما توقع أن تكون إصابته صعبة وقوية، ذلك خلال تصريحاته عقب مواجهة حسنية أكادير في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصعد الزمالك لنصف نهائي البطولة القارية بانتصاره 1-0 على ضيفه المغربي بعد تعادله ذهابًا 0-0، لكن الخبر السيء كان خروج النجم التونسي مصابًا من ملعب المباراة خلال الشوط الأول.

وقال جروس "أنا حزين لإصابة ساسي، أتوقع أن تكون إصابة صعبة وقوية".

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المدرب السويسري أبدى سعادته بالفوز والتأهل، لكنه اعترف بصعوبة اللقاء، مضيفًا حسبما نقل موقع فلجول "المباراة كانت صعبة، أنا راضٍ عن أداء اللاعبين، هذا الصعود ليس نهاية المطاف، لدينا أدوار مقبلة مهمة في انتظارنا".

وأهدى جروس الفوز للجماهير الغفيرة التي ساندت الفريق، وكذلك للإدارة واللاعبين، كما أوضح أن اللقاء كان خاصًا لخالد بوطيب كونه واجه فريقًا من بلاده.

وأتم قائلًا حول إخراج محمود كهربا وإقحام حميد أحداد "فضّلت إخراج كهربا وإدخال لاعب مغربي آخر للقيام بنفس دور بوطيب. كهربا أدى ما عليه وبذل جهدًا كبيرًا".

يُذكر أن الزمالك فقد صدارة الدوري المصري لصالح منافسه الأهلي بعد خسارته في الجولة الأخيرة أمام المصري، وسيواجه الإسماعيلي في الجولة القادمة.