مهاجم حسنية أكادير: لم يُحالفنا الحظ في مباراتي الزمالك

تامر صيام يتحدث بعد الخسارة أمام الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعاد تامر صيام مهاجم حسنية أكادير خسارة فريقه أمام الزمالك المصري وخروجه من كأس الكونفدرالية الأفريقية لتخلي الحظ عنهم في مباراتي الذهاب والإياب.

الفريق المغربي كان قد تعادل ذهابًا على ملعبه 0-0 قبل أن يخسر مساء اليوم في مصر بهدف دون رد، وقد أهدر خلال المباراتين عددًا من الفرص الجيدة وحرمته العارضة اليوم من هدف محقق.

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المهاجم الفلسطيني قال عقب اللقاء لقناة بي إن سبورتس "لعبنا مباراة جيدة وخلقنا عدة فرص لكن لم يحالفنا الحظ في مباراتي الذهاب والإياب، أضعنا فرصًا في المباراتين".

أضاف حول ضغط الجماهير البيضاء اليوم "الجماهير كانت حافزًا للزمالك، لكنها لم تُشكل أي ضغط علينا، لقد لعبنا مباراة جيدة وبذلنا قصارى جهدنا لنحقق الفوز والتأهل".

أخيرًا تمنى صيام التوفيق للزمالك في قادم المواعيد وتقدم بشكره لزملائه على جهدهم خلال البطولة ولجماهير الحسنية لدعمهم الكامل.