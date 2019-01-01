جروس يفاضل بين رباعي الزمالك لتعويض ساسي أمام الإسماعيلي

الزمالك يواجه الإسماعيلي في الدوري المصري الخميس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك للاستقرار على بديل التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب الفريق في لقاء الأسماعيلي المقبل.

وتعرض فرجاني ساسي لاعب الزمالك لإصابة بشرخ في عظمة الشظية، بعد تدخل من أحد لاعبي حسنية أكادير في لقاء إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويغيب ساسي عن الزمالك لمدة تتراوح ما بين شهر ونصف وشهرين، وهي أهم فترة للفريق الأبيض في الموسم الحالي في بطولتي الدوري والكأس.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن جروس يفاضل بين محمد إبراهيم ويوسف أوباما ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو ليحلوا محل ساسي.

ومن المفترض أن يخضع ساسي لبعض الفحوصات في تونس للاستقرار على إجراء عملية جراحية من عدمه خلال الفترة المقبلة من أجل اللحاق بكأس الأمم الإفريقية.

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وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على حسنية أكادير في لقاء الإياب الذي أقيم أول أمس على ملعب الجيش بالسويس.