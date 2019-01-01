خاص جول - بعد هدفي قسنطينه.. بقير: ثنائيتي في الأهلي الأفضل.. وقادرون على التتويج

الترجي في طريقه للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تأهل الترجي التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي في مشوار الحفاظ على اللقب للنسخة الثانية بعد أن توج بها العام الماضي.

الترجي التونسي توج بالبطولة في النسخة الماضية، على حساب الأهلي المصري، بعد الفوز عليه في لقاء العودة بثلاثة أهداف نظيفة بعد أن فاز العملاق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب.

سعد بقير كان كلمة سر التأهل الإفريقي على حساب شباب قسنطينة بعد أن أحرز ثنائية رائعة في لقاء الإياب في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تواصل "جول" مع سعد بقير، صانع ألعاب الترجي التونسي للحديث عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وصعوبة المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

وقال بقير في تصريحات خاصة لـ"جول": "الوصول إلى نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي شعور مميز، ونحن متعودين على الوصول إلى هذه الأدوار، وإن شاء الله نقدر نتوج بالبطولة في الموسم الحالي".

وعن ثنائياته الرائعة مع الترجي في شباب قسنطينة، قال بقير: "أحرزت الكثير من الأهداف، وهذه لم تكن أول ثنائية لي، فثنائيتي في الأهلي بنهائي النسخة الماضية هي الأفضل لي على الأطلاق، وأي لاعب يفخر بثنائية في نهائي دوري الأبطال".

وتابع صانع ألعاب الترجي: "سعيد بمساعدة فريقي بالتأهل إلى نصف النهائي، وخروج الكثير من الفرق القوية لم يكن في مصحلة البطولة فوجودهم يزيد المنافسة، مثل الأهلي خروجه ليس في مصلحة الترجي كما يرى البعض ولكن هو خرج بسبب الهزيمة في لقاء الذهاب، وصن داونز كان يستحق الصعود فهو فريق مميز وقوي".

واختتم بقير تصريحاته قال: "كما نقول في تونس نحن لا نخاف غير من ربنا، والخصم الأصعب لنا هو أنفسنا عندما نكون في حالة غير جيدة، ولكن عندما نكون في حالة جيدة لا نخاف من أي منافس قوي في إفريقيا أو أي مكان".

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ويواجه الترجي نظيره مازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التأهل على حساب شباب قسنطينة، ويتكون نصف النهائي الثاني من صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

الزعماء دائمًا على القمة.🌟🌟



📈- #الهلال لم يخسر أمام #الأهلي على مر التاريخ في البطولة العربية.#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/U2EeGaohCM

— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 15, 2019