جروس يرفض تقديم موعد مواجهة المصري

مدرب الزمالك لا يريد تغيير موعد المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع فلجول أن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك رفض فكرة تقديم موعد مواجهة المصري في الدوري ليوم واحد، مفضلًا أن تلعب في موعدها المحدد سابقًا وهو يوم الخميس القادم.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت نيتها طلب تقديم موعد المباراة ليوم واحد لتُلعب في نفس توقيت مواجهة الأهلي ضد مصر المقاصة، حفاظًا على تكافؤ الفرص.

أحد المصادر أوضح للموقع المصري أن جروس رفض الأمر خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد خاصة أنهم لعبوا ضد حسنية أكادير في كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم أمس الأحد.

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وأضاف أن المدرب السويسري يُفضل لعب المباراة في موعدها ما لم يتم تأجيلها ليوم آخر، وأكد المدرب أنه لا يهتم بفكرة التأجيل من عدمه لأنه مدرب محترف جاهز للعب في كافة الظروف.

يُذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن مطارده الأهلي، فيما يمتلك الفريق البورسعيدي 42 نقطة تضعه في المركز الرابع.