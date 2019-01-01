اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقائي الأهلي والزمالك بالدوري

بسبب الانشغال بمواجهات بالبطولات الإفريقية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك، أمام النجوم ووادي دجلة بالترتيب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا، يعلن خلاله تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك، بسبب المشاركات الإفريقية.

مواجهة الأهلي والنجوم كان مقررًا لها أن تقام يوم السبت المقبل، ولكن تم تأجيلها بسبب انشغال الفريق الأحمر بمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نفس اليوم.

الأهلي سيستضيف صن داونز مساء يوم السبت، على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

🎤- شريف إكرامي يعتذر لجماهير #الأهلي على الخسارة الكبيرة أمام صن داونز. pic.twitter.com/GTKv9u2HGJ — جول مصر (@goaleg) April 8, 2019

لقاء الزمالك ووادي دجلة كان مقررًا له يوم الأحد، ولكن الفريق الأبيض سيلعب مباراة في نفس اليوم أمام حسنية أغادير المغربي.

حسنية اغادير سيحل ضيفًا على الزمالك يوم الأحد المقبل، في إياب دور الربع نهائي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي خسر في مباراة الذهاب أمام صن داونز بخمسة أهداف دون رد، وتعادل الزمالك سلبيًا مع حسنية أغادير بالمغرب في لقاء الذهاب.