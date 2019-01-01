جروس: ظروفنا تشبه حسنية أكادير ولدينا بدائل ساسي وأحداد

الزمالك في مهمة صعبة بالمغرب في ربع نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، أن فريقه لن يتأثر بالغيابات خلال مواجهة حسنية أكادير المغربي، مؤكدًا على جاهزية جميع اللاعبين.

ويلاقي الفارس الأبيض الفريق المغربي غدًا الأحد، ضمن ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك: ننتظركم قريبًا في الملعب

جروس قال، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لقاء الغد مهم للغاية، نحن جئنا للمغرب من أجل تحقيق الفوز رغم أن لدينا عدد من الغيابات إلا أن الفوز هو هدفنا الأول".

وأضاف: "الأجواء بالمغرب جيدة وملعب المباراة جيد، ولدينا بدائل جاهزة لتعويض غياب التونسي فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد، بجانب أن حسنية أكادير كذلك لديه غيابات، فظروفنا متشابهة".

يغيب أحداد وساسي عن لقاء الغد، إثر الإيقاف لتراكم البطاقات.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في مصر، في 14 من إبريل الجاري.