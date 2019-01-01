ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك: ننتظركم قريبًا في الملعب

ساسي أصبح نجم الزمالك الأول

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه فرجاني ساسي صانع ألعاب نادي الزمالك، رسالة للجماهير البيضاء، أثناء تواجدها في مطار القاهرة في استقبال فريق كرة اليد بعد التتويج الإفريقي.

وتوج فريق اليد بنادي الزمالك بالسوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 38 – 35 في اللقاء الذي أقيم في مدينة وجدة المغربية، ليتأهل لكأس العالم للأندية في السعودية.

وأكد ساسي لجماهير الزمالك أنه ينتظرهم داخل الملعب في مباريات كرة القدم للنادي خلال المرحلة المقبلة، واصفًا أياهم بالجمهور العظيم.

وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" فى بعض الأحيان الكلمات لا تكفي للشكر" بعد ظهور الجماهير بشكل رائع.

وأضاف: "دايما فى الموعد جمهور عظيم، شكل رائع نتمنى حضوركم في الملعب عن قريب بإذن ربي".

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ويواجه الزمالك حسنية أكادير، غدًا الأحد، في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، في ملعب "أدرار" في المغرب.