جروس ليس الأول - مدرب آخر قاد الأهلي 3 مرات

تعرف على المدرب الذي سبق جروس في تدريب الأهلي 3 مرات.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

للمرة الثالثة يتولى المدرب السويسري مهمة المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، بعدما تولى المسؤولية مرتين في وقت سابق، حقق العديد من الإنجازات رفقة الراقي.

بعد فترة من التجارب، عادت إدارة الأهلي للاستعانة بالمدرب السويسري جروس، بسبب الثقة المتبادلة بين كريستيان والإدارة الأهلاوية منذ سنوات.

جروس تولى مهمة تدريب فريق للمرة الأولى خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 29 مايو 2016.

خلال تلك الفترة حقق الأهلي الدوري لأول مرة منذ 34 عامًا، وأيضًا لقب كأس الملك وكأس ولي العهد، ولم يخسر في 51 مباراة متتالية، ولم يذق طعم الخسارة أيضًا في 59من أصل 70 مباراة.

المرة الثانية التي تولى فيها جروس مهمة تدريب الأهلي، كانت عام 2016، لكنه لم يتوج بأي لقب، ولكنه حقق الفوز في 24 مباراة من أصل 37 خاضها مع الفريق، قبل الرحيل في يونيو 2017.

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وبعد فترة ناجحه مع الزمالك المصري، فاز فيها بكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية، عاد جروس إلى الأهلي للمرة الثالثة.

جروس ليس المدرب الوحيد الذي تولى مهمة تدريب الأهلي 3 مرات، ولكن هناك مدرب آخر سبقه في هذا الأمر.

البرازيلي شانانا سبق وتولى مهمة تدريب الأهلي ثلاث مرات، الأولى كانت موسم 1990-1991، ولكنه لم يحقق أي بطولة.

أما عن الولاية الثانية فكانت موسم 1998–1999، وحقق لقب كأس ولي العهد السعودي.

الولاية الثالثة والأخيرة كانت موسم 2000-2001، وحقق كأس الأمير فيصل بن فهد.