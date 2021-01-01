جروس إيفكت.. شالكه يحقق أول انتصار في الدوري الألماني منذ عام!

انتصار تاريخي..

أخيرًا، استطاع شالكه تحقيق أول فوز له على صعيد الدوري الألماني منذ عام كامل، بعدما سحق ضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة بملعب فيلتنيس آرينا بالجولة الخامسة عشر من البطولة.

ويرجع الفوز الأخير للرويال بلوز على صعيد البوندسليجا إلى يوم 17 يناير 2020، عندما تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة، ومنذ ذلك الحين عجز عن الظفر بأي ثلاث نقاط طيلة الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد.

الحالة السيئة التي كان شالكه عليها تسببت في إقالة دافيد فاجنر وتعيين مانويل باوم لإنقاذ الموقف مطلع هذا الموسم، إلا أن المدرب البافاري فشل في تحقيق أي فوز أيضًا، لتتم الإطاحة به وتعيين هوب ستيفنز بصورة مؤقتة، قبل الاستقرار على المخضرم كريستيان جروس.

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المدرب السويسري هُزم في أول مباراة له أمام هيرتا برلين الأسبوع الماضي في العاصمة بثلاثية نظيفة، إلا أنه تمكن من قيادة فريقه أخيرًا للفوز الأول بسحق هوفنهايم متسلحًا بالصفقة الجديدة سياد كولاسيناك.

رباعية شالكه أتى ثلاثة أهداف منها عبر ماتيو هوب، فافتتح التسجيل بالدقيقة 42 ثم أحرز في الشوط الثاني ثنائية بالدقيقتين 57 و63، واختتم مسلسل الأهداف المغربي أمين حارث في الدقيقة 80.

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هكذا، استطاع شالكه وللمرة الأولى هذا الموسم أخيرًا أن يخرج من المركز الأخير للبوندسليجا، إذ ارتفع رصيده إلى 7 نقاط مع تعثر ماينتس بالهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت، ليصبح بالمركز قبل الأخير.

مهم النادي الملكي الألماني وإن بدت صعبة إلا أنها رقميًا في المتناول، فالفارق حاليًا بينهم وبين مركز ضمان البقاء الذي يقبع فيه كولن صار 4 نقاط فقط.

ووجبت الإشارة إلى أن هذه الهزيمة قد تُطيح بالمدرب سيباستيان هونيس من تدريب هوفنهايم بعد أقل من ستة أشهر على وصوله للمنصب في أعقاب نجاحه الكبير مع رديف بايرن ميونخ، حيث تجمد رصيد فريقه عن النقطة 15 في المركز 14.