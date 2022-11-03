جرائم متعددة وإزعاج عام .. جيران مطعم بيل يرفضونه

الفرع الجديد لمطعم جاريث بيل والمقرر افتتاحه في مدينة بريستول يواجه حالة من الرفض خوفًا من زيادة معدل الجرائم في المنطقة.

يواجه الويلزي جاريث بيل تحديًا من نوع خاص خارج الملعب، في ظل الرفض الشعبي للفرع الجديد من المطعم والحانة الخاصة به في مدينة بريستول الإنجليزية.

بيل افتتح مطعم وحانة "PAR 59" في مدينة كارديف، وهو مكان ترفيهي يمزج بين الجولف، رياضة بيل المفضلة، وتقاليد الحانات البريطانية العتيقة.

ومن المقرر أن يفتتح بيل في ديسمبر المقبل، فرعًا جديدًا له في مدينة بريستول الإنجليزية، حيث يواصل الويلزي توسعه في مجال الأعمال.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن مطعم بيل الجديد يواجه رفضًا قويًا من سكان المنطقة التي استقر فيها المبنى أخيرًا، وحسب تقرير تم تقديمه إلى لجنة التراخيص في المدينة، فإن هناك حالة تشبع بهذا النوع من المباني في المنطقة، وأنها تعاني بالفعل من عدد كبير من الاعتداءات والجرائم الأخرى، بما في ذلك الإزعاج العام.

ديفيد ماير، من جمعية الحي، قال للصحيفة الإنجليزية: "مع كل حانة جديدة يتم افتتاحها، تصبح الضوضاء أعلى، والسلوك المعادي للمجتمع حول الحي يصبح أسوأ".

ومع ذلك، فقد استمر المشروع المثير للجدل، على الرغم من أن بيل اضطر إلى قبول تقليل ساعات عمله للجمهور، لتجنب المزيد من المشاكل في المستقبل.

بيل يريد بالفعل زيادة انتشار مطعمه ليصل إلى عدد من المدن الإنجليزية، مثل نيوكاسل وساوثامبتون ومانشستر وليفربول، لكن عليه أن يتمهل أولًا لأن الأزمات تلاحق مشروعه الطموح.