جراحة ناجحة لعبد الإله الحافيظي

نجم الرجاء يخوض فترة تأهيل بقطر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى عبد الإله الحافيظي؛ لاعب الرجاء المغربي، صباح اليوم الثلاثاء، جراحة ناجحة في الركبة، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

نجم الأخضر تعرض للإصابة خلال مواجهة الترجي التونسي، في مارس الماضي، بالدوحة، بكأس السوبر الأفريقي.

وأعلن الرجاء نجاح جراحة الحافيظي، والذي بقى في قطر بعد إصابته، لإجراء الجراحة وقضاء فترة علاج لمدة شهر.

طبيب أومتيتي يُشرف على علاج الحافيظي

ومن المقرر أن يغيب نجم النسور عن الملاعب لمدة خمسة أشهر، ليتأكد بشكل رسمي انتهاء موسمه.

يذكر أن لقاء السوبر انتهى بفوز الرجاء بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل منها الحافيظي الهدف الأول في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، ليتوج فريقه بطلًا.