طبيب أومتيتي يُشرف على علاج الحافيظي

انتهى موسم مهاجم الرجاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى عبد الإله الحافيظي مهاجم الرجاء المغربي أسفه وحزنه للإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي، موجهًا شكره لجميع من دعمه ووقف بجانبه.

المهاجم الدولي المغربي كان قد تعرض لإصابة وغادر ملعب المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في قطر أنه يُعاني من إصابة على مستوى الكاحل ويحتاج لجراحة ومن ثم فترة من العلاج والتأهيل قد تمتد إلى 5 أشهر.

وهو ما يعني انتهاء موسمه الكروي مع الرجاء وغيابه عن نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في مصر خلال يونيو القادم.

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وتحدث اللاعب لموقع كووورة مؤكدًا رضاه بقضاء الله، ومضيفًا "هذا واقع الكرة، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان لكل من تعاطف معي وسأل عن أحوالي".

وأتم بالتأكيد على أن معنوياته مرتفعة وأبدى أمله بأن يعود أفضل من السابق، وتقدم بالشكر لإدارة ناديه ورئيسه جواد الزيات لحرصهم على بقائه وعلاجه في قطر رغم التكاليف الباهظة.

وأفاد كووورة أن الحافيظي سيبقى في قطر للخضوع لبرنامج علاجي عقب الجراحة لمدة شهر، وسيُشرف على علاجه الطبيب الجراح الذي أشرف على علاج صامويل أومتيتي نجم برشلونة ومنتخب فرنسا.