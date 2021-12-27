يدفع جمهور الأهلي السعودي فاتورة تراجع نتائج فريقه في الفترة الأخيرة، حتى أن الأمر تطور مع أحدهم إلى إصابته بأزمة قلبية.

الراقي يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي:

تلقى الفريق الجداوي أمس الإثنين، الهزيمة أمام الرائد بهدف نظيف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه الهزيمة هي الثالثة على التوالي للراقي في الدوري المحلي، فقبلها هُزم أمام أبها 2-0، وأمام النصر 2-1.

ومع بقاء جولة واحدة على نهاية الدور الأول، يحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في ست، وتعرض لخمس هزائم.

"حسبي الله ونعم الوكيل في الأهلي"

هزيمة الليلة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لوالد المشجع الأهلاوي، الذي يُدعى "عبادي"، فتعرض لأزمة قلبية.

وكتب نجل المشجع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسبي الله ونعم الوكيل على الكورة وعلى الأهلي، والدي يرقد في العناية المركزة بعد أزمة قلبية بعد مباراة الأهلي، وسيخوض عملية غدًا، دعواتكم له بالشفاء العاجل تكفون".

حسبي الله ونعم الوكيل على الكورة وعلى #الاهلي .



• والدي يرقد في العناية المركزة بعد أزمه قلبيه بعد مباراة الأهلي و سيخوض عملية غداً .



دعواتكم له بالشفاء العاجل تكفون ❤️ — عبادي 🕶 (@Ab0s_) December 27, 2021

إقالة هاسي مطلب جماهيري:

مع تراجع نتائج الراقي في الفترة الأخيرة، شن الإعلام والجمهور الأهلاوي هجومًا حادًا على الألباني بيسنيك هاسي؛ المدير الفني للفريق، مطالبين بضرورة إقالته في أسرع وقت.

المدرب الألباني كان قد تولى المسؤولية الفنية للراقي في يوليو 2021، بعد أن أنهى مهمته مع الرائد السعودي.

وخلال تلك الفترة، قاد الأهلي في 15 مباراة، فاز في أربع، وتعادل في ست، فيما تلقى خمس هزائم.

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