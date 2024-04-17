جراحة وتحذير طبي .. النصر يكشف أسباب غياب لويس كاسترو المفاجئ!

تعرف على أسباب غياب لويس كاسترو عن تدريبات النصر

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كشف نادي النصر عن الأسباب وراء غياب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، عن التدريبات التي أقيمت اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.

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ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري، بعد فترة توقف الفترة الماضية بسبب إقامة بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بالإمارات.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة يكشف خلالها عن أن كاسترو تعرض لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا بسيطًا.

وأضاف النصر أن الطبيب المعالج لكاسترو طلب منه الراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام، ليتم إسناد مهمة تدريب الفريق للمدرب المساعد فيتور سيفرينو مؤقتًا، لحين عودة المدرب البرتغالي.

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يُذكر أن النصر خسر بطولة كأس سوبر الدرعية، بعد توديعها من دور نصف النهائي على يد فريق الهلال الذي تعرض للهزيمة منه بهدفين مقابل هدف واحد.

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