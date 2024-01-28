الوضع ليس على ما يرام .. جديد إصابة كريستيانو رونالدو قبل مواجهة ميسي في "الرقصة الأخيرة"

هل يلحق رونالدو بمواجهة ميسي أم يغيب عن "الرقصة الأخيرة"؟

بينما يمني جمهور النصر السعودي نفسه بانضمام قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو للتدريبات الجماعية، بل جمهور العالم بأكمله كي يلحق بلقاء "الرقصة الأخيرة" أمام غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبدو أن الوضع حتى الآن ليس على ما يرام.

النصر من المقرر أن يواجه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ميسي في الأول من فبراير المقبل، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، ضمن موسم الرياض.

لكن الدون تعرض لإصابة عضلية خلال الأيام الماضية، تسببت في إلغاء مواجهته في جولة الصين، وتأجيلها لموعد لاحق، نظرًا لأن من شروط اتفاقيتها مشاركة صاروخ ماديرا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبينما أكد البعض انضمام رونالدو للتدريبات الجماعية للعالمي اليوم الأحد، نفت صحيفة "الرياضية" الموثوقة تلك المزاعم، موضحة أن رونالدو اكتفى بجلسات علاجية وتدريبات داخل الصالة الرياضية في المران الصباحي.

ولم توضح الصحيفة أي تطورات أخرى عن وضع اللاعب، أو موعد اكتمال شفائه.

يذكر أن جولة إنتر ميامي في الرياض تبدأ غدًا الإثنين، بمواجهة الهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.