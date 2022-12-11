الأخبار المباريات
الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ

أحمد مجدي
7:20 م غرينتش+2 12‏/11‏/2022
Premier League Golden Boot candidates
تعرف على جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" عبر التاريخ منذ انطلاقه عام 1992.

تاريخ الدوري الإنجليزي مليء بالهدافين الرائعين سواء المنتمين لإنجلترا أو القادمين من خارج حدودها.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" في موسم 1992-1993، ارتفع مستوى التنافسية في هذه المسابقة وباتت بالنسبة للكثيرين أهم بطولة في العالم.

بالتالي، باتت البطولة تجذب العديد من المهاجمين الرائعين الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة الإنجليزية.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

السطور التالية تستعرض لكم جدول هدافي الدوري الإنجليزي في كل موسم عبر تاريخه، علمًا بأن أول من حصل على هذا اللقب هو الدولي الإنجليزي تيدي شيرينجهام في موسم 1992-1993.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ

الموسمالهدافعدد الأهدافعدد المباريات
1992-1993تيدي شيرينجهام2241
1993-1994أندي كول3440
1994-1995ألان شيرار3442
1995-1996ألان شيرار3135
1996-1997ألان شيرار2531
1997-1998ديون دابلن - مايكل أوين - كريس سوتون1836 - 36 - 35
1998-1999جيمي فلويد هاسيلبانك - مايكل أوين - دوايت يورك1836 - 30 - 33
1999-2000كيفين فيليبس3036
2000-2001جيمي فلويد هاسيلبانك2335
2001-2002تييري هنري2433
2002-2003رود فان نيستلروي2534
2003-2004تييري هنري3037
2004-2005تييري هنري2532
2005-2006تييري هنري2732
2006-2007ديدييه دروجبا2036
2007-2008كريستيانو رونالدو3134
2008-2009نيكولاس أنيلكا1937
2009-2010ديدييه دروجبا2932
2010-2011ديميتار برباتوف - كارلوس تيفيز2032 - 31
2011-2012روبن فان بيرسي3038
2012-2013روبن فان بيرسي2638
2013-2014لويس سواريز3133
2014-2015سيرجيو أجويرو2633
2015-2016هاري كين2538
2016-2017هاري كين2730
2017-2018محمد صلاح3236
2018-2019محمد صلاج - ساديو ماني - بيير إيميريك أوباميانج2238 - 36 - 36
2019-2020جيمي فاردي2335
2020-2021هاري كين2335
2021-2022محمد صلاح - سون هيونج مين2335 - 35

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)