جدول مباريات ومجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2021

يتجدد أمل منتخب تونس في الحصول على بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في التاريخ، وهذه المرة يدخل نسور قرطاج بطولة 2021 التي تستضيفها الكاميرون بمعنويات مرتفعة لتحقيق البطولة.

يشارك المنتخب التونسي في المجموعة الأخيرة بالبطولة، والتي تعتبر في متناول نسور قرطاج، للتأهل إلى الدور القادم من المسابقة، إذ يشارك مع تونس في المجموعة كل من جامبيا، موريتانيا، ومالي.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباريات، وموعدها.

مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا2021

وقع المنتخب التونسي في المجموعة السادسة بالبطولة، برفقة جامبيا، موريتانيا ومنتخب مالي.

مجموعة المنتخب التونسي في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تونس في كأس الأمم الإفريقية2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

جدول مباريات تونس في كأس الأمم الإفريقية 2021