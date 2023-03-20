جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024، الفرق المشاركة، والقنوات الناقلة....

تنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، يوم الخميس 23 مارس 2023، على أن تستمر حتى السادس والعشرين من مارس لعام 2024.

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024، في شهر يونيو للعام القادم، ومن المتوقع أن نشاهد بطولة قوية، خاصة بعد النسخة الاستثنائية الأخيرة للمسابقة، وبكل تأكيد سيكون بداية الحماس من التصفيات.

وستحدد التصفيات المنتخبات التي ستلحق بألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا القادمة، إما بالتأهل المباشر أو بالملحق في نهاية التصفيات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، جدول مباريات وترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024.

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

كما ذكرنا سابقًا، سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

وسيشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وسيتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، ستتكون سبع مجموعات منهم من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة.

وإن لم تستطع متابعة المباريات عبر شاشة التلفاز، فسيقوم موقع جول بنقل أبرز المباريات عن طريق خدمة البث المباشر، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

جدول ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 قبرص 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 جبل طارق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 5 مالطا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أرمينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 لاتفيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جزر فارو 0 0 0 0 0 0 0 0 5 مولدوفا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أذربيجان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 إستونيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الجبل الأسود 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بلغاريا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليتوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فنلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سلوفانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كازاخستان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 آيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 6 سان مارينو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إسرائيل 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0 5 روسيا البيضاء 0 0 0 0 0 0 0 0 6 أندورا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 آيسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لوكسمبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 5 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ليشتنشتاين 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات تصفيات يورو 2024

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب كازاخستان - سلوفينيا الخميس 23 مارس 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أستانا أرينا الدنمارك - فنلندا الخميس 23 مارس 2023،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - باركن ستاديون البوسنة والهرسك - آيسلندا الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - بيلينو بولي سان مارينو - آيرلندا الشمالية الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - سان مارينو ستاديوم مقدونيا الشمالية - مالطا الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - تودور برويسكي سلوفاكيا - لوكسمبورج الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - أنتونا مالاتينسكيو إيطاليا - إنجلترا الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - دييجو أرماندو مارادونا البرتغال - ليشتنشتاين الخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - خوسيه الفالادي بلغاريا - الجبل الأسود الجمعة 24 مارس 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - لودوجوريتس أرينا فرنسا - هولندا الجمعة 24 مارس 2023،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - ملعب فرنسا النمسا - أذربيجان الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - والد ستوديوم باشينج التشيك - بولندا الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - فورتونا أرينا مولدوفا - جزر فارو الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - زيمبرو السويد - بلجيكا الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - فريندز آرينا صربيا - ليتوانيا الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - راجكو ميتيتش جبل طارق - اليونان الجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - ألجارفي اسكتلندا - قبرص السبت 25 مارس 2023،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - هامبدن بارك إسرائيل - كوسوفو السبت 25 مارس 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - بلومفيلد روسيا البيضاء - سويسرا السبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية - كارادجورده أرمينيا - تركيا السبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية - ريبابليكان ستايديوم إسبانيا - النرويج السبت 25 مارس 2023،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - لا روزاليدا كرواتيا - ويلز السبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - ستاديون بولود أندورا - رومانيا السبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية - الملعب الوطني

الجولة الثانية