جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في يورو 2024

أحمد مجدي
Cristiano Ronaldo Portugal Team 15062018Getty Images
البرتغالكأس أمم أوروبا

تعرف على جدول مباريات منتخب البرتغال في يورو 2024 بألمانيا، وما هي القنوات الناقلة وما هي المنتخبات الموجودة في مجموعة البحارة؟

يستعد منتخب البرتغال، وبطموح عالٍ للمشاركة في يورو 2024، لمحاولة الحصول. على اللقب الذي حققه لأول مرة في عام 2016.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، فإن منتخب البحارة سيليساو أوروبا يسعون لتحقيق اللقب الثاني في تاريخهم تحت إمرة مدرب جديد هو الإسباني روبرتو مارتينيز.

وأسفرت قرعة يورو 2024، عن وقوع المنتخب البرتغالي، في مجموعة قوية تضم كلًا من هولندا والنمسا إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب فرنسا في مجموعته ببطولة يورو 2024.

ما هي مجموعة البرتغال في يورو 2024؟

أوقعت القرعة البرتغال في المجموعة السادسة برفقة كل من التشيك وتركيا والمنتخب الذي سيتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية.

مجموعة البرتغال في يورو 2024

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

البرتغال00000000
2التشيك00

0

00000

3

تركيا00000000
4المنتخب المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبية0

0

000000

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرتغال في يورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

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جدول مباريات البرتغال في يورو 2024

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
دور المجموعاتالبرتغال - التشيكالثلاثاء 18 يونيو 2023
22:00 مصر
23:00 السعودية		-ريد بول أرينا
دور المجموعاتتركيا - البرتغالالسبت 22 يونيو 2024
19:00 مصر
20:00 السعودية		-سيجنال ايدونا بارك
دور المجموعاتالبرتغال - المتأهل من المسار الثالث لملحق دوري الأمم الأوروبيةالأربعاء 26 يونيو 2024
22:00 مصر
23:00 السعودية		-فيلتينس أرينا

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